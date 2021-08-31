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​Прикордонники отримали пристрої для перевірки підроблених та недійсних ковід-сертифікатів

До мережі під’єднані майже 40 країн.

​Прикордонники отримали пристрої для перевірки підроблених та недійсних ковід-сертифікатів
Фото: t.me/mvs_ukraine

Державна прикордонна служба почала застосовувати електронну перевірку COVID-19-сертифікатів. Новий цифровий фільтр підтверджує вакцинацію, негативний результат тестування або одужання від хвороби.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Новий цифровий фільтр підтверджує вакцинацію, негативний результат тестування або одужання від хвороби.

"Прикордонники отримали електронні пристрої з програмним забезпеченням «SafeBorder». Воно передбачає можливість автоматизованої перевірки підроблених та недійсних сертифікатів та їх приналежності відповідній особі. Кожен COVID-сертифікат має унікальний електронний ідентифікатор та QR-код", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до мережі під’єднані майже 40 країн.

На сьогодні прикордонники вже перевірили понад 60 тисяч цифрових COVID-сертифікатів під час оформлення громадян на в’їзд в Україну.

Нагадаємо, перші COVID-сертифікати для вакцинованих з’явилися у "Дії" на початку липня. 2 липня Кабінет міністрів опублікував постанову про запровадження сертифіката. Цифрові COVID-сертифікати в "Дії" та їх копії у паперовій формі матимуть однакову юридичну силу.

19 серпня - Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським.

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