ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в "Дії" (оновлено)

Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським.

Про це у четвер, 19 серпня, повідомила пресслужба Міністерство цифрової трансформації.

"Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія", - зазначають у міністерстві.

Під час брифінгу у пʼятницю, 20 серпня, представники Мінцифри, МОЗ та ЄС розкажуть про проєкт, його технічну частину, як усе буде працювати та коли українці зможуть подорожувати із сертифікатами в "Дії".

Оновлення. Як зазначено на сайті Єврокомісії, Україну підключать до європейської системи сумісності сертифікатів 20 серпня.

Повідомляється, що сьогодні Єврокомісія ухвалила рішення про еквівалентність для Північної Македонії, Туреччини і України.

"Це означає, що країни будуть підключені до системи ЄС і що COVID-сертифікати, видані Північної Македонією, Туреччиною і Україною, будуть прийматися в ЄС з завтрашнього дня на тих же умовах, що і цифрові COVID-сертифікати ЄС", - йдеться в повідомленні.

Також в заяві зазначено, що визнання сертифікатів є взаємним.

"Коли ми разом боремося з пандемією, наші партнери також є невід'ємною частиною спільної безпеки. Я вітаю Україну, Північну Македонію і Туреччину в нашій системі цифрових COVID-сертифікатів і сподіваюся, що найближчим часом до нас підключиться ще більше наших сусідів", - зазначив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгелі.

Нагадаємо, перші COVID-сертифікати для вакцинованих з’явилися у "Дії" на початку липня. 2 липня Кабінет міністрів опублікував постанову про запровадження сертифіката. Цифрові COVID-сертифікати в "Дії" та їх копії у паперовій формі матимуть однакову юридичну силу.

4 серпня повідомлялося, що українські COVID-сертифікати пройшли технічне оцінювання в ЄС.

COVID-сертифікат - це документ у "Дії", який підтверджуватиме статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби.