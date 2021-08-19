Американська тенісистка грубо образила Ястремську після матчу на турнірі WTA
Американська тенісистка грубо образила Ястремську після матчу на турнірі WTA
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Колишній секретар РНБО Данилюк потрапив у ДТП
Колишній секретар РНБО Данилюк потрапив у ДТП
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
На Бурштинській ТЕС загасили масштабну пожежу
На Бурштинській ТЕС загасили масштабну пожежу
​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
У Маріїнському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого повстання (оновлено)
У Маріїнському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого повстання (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
ГоловнаПолітика

ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в "Дії" (оновлено)

До європейської системи сумісності сертифікатів Україну підключать 20 серпня.

ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в "Дії" (оновлено)
Фото: facebook.com/Aleksey Vyskub

Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським.

Про це у четвер, 19 серпня, повідомила пресслужба Міністерство цифрової трансформації.

"Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія", - зазначають у міністерстві.

Під час брифінгу у пʼятницю, 20 серпня, представники Мінцифри, МОЗ та ЄС розкажуть про проєкт, його технічну частину, як усе буде працювати та коли українці зможуть подорожувати із сертифікатами в "Дії".

Оновлення. Як зазначено на сайті Єврокомісії, Україну підключать до європейської системи сумісності сертифікатів 20 серпня.

Повідомляється, що сьогодні Єврокомісія ухвалила рішення про еквівалентність для Північної Македонії, Туреччини і України.

"Це означає, що країни будуть підключені до системи ЄС і що COVID-сертифікати, видані Північної Македонією, Туреччиною і Україною, будуть прийматися в ЄС з завтрашнього дня на тих же умовах, що і цифрові COVID-сертифікати ЄС", - йдеться в повідомленні.

Також в заяві зазначено, що визнання сертифікатів є взаємним.

"Коли ми разом боремося з пандемією, наші партнери також є невід'ємною частиною спільної безпеки. Я вітаю Україну, Північну Македонію і Туреччину в нашій системі цифрових COVID-сертифікатів і сподіваюся, що найближчим часом до нас підключиться ще більше наших сусідів", - зазначив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгелі.

Нагадаємо, перші COVID-сертифікати для вакцинованих з’явилися у "Дії" на початку липня. 2 липня Кабінет міністрів опублікував постанову про запровадження сертифіката. Цифрові COVID-сертифікати в "Дії" та їх копії у паперовій формі матимуть однакову юридичну силу.

4 серпня повідомлялося, що українські COVID-сертифікати пройшли технічне оцінювання в ЄС.

COVID-сертифікат - це документ у "Дії", який підтверджуватиме статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також