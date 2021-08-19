Головою Харківської обласної ради обрали Тетяну Єгорову-Луценко

Депутатку від "Слуги народу" обрано головою на безальтернативній основі.

Новою головою Харківської облради обрано заступницю голови фракції "Слуга народу" Тетяну Єгорову-Луценко.

Фото: facebook.com/KharkovRegionalCouncil/ Тетяна Єгорова-Луценко

"Депутати Харківської обласної ради підтримали кандидатуру Тетяни Єгорової-Луценко на посаду голови Харківської обласної ради. «За» - 76 депутатів, повідомив голова лічильної комісії Віталій Панов", - інформує пресслужба обласної ради.

Єгорова-Луценко обрана на безальтернативній основі. Вона змінила на цій посаді іншого представника "Слуги народу" Артура Товмасяна, якого підозрюють в отриманні мільйонного хабаря.

Єгорова-Луценко (1983 р.н.) закінчила Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство". Була першим заступником голови Харківської обласної державної адміністрації (серпень 2020 - квітень 2021). До цього протягом двох років очолювала головне теруправління юстиції в області (грудень 2017 - грудень 2019).

Як повідомляли, сьогодні на позачерговій сесії в четвер депутати більшістю голосів проголосували за звільнення з посади Артура Товмасяна.