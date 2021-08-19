Кулеба оголосив повний склад учасників "Кримської платформи"

Участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня візьмуть представники 44 держав та організацій, з них - 14 глав держав, урядів та ЄС.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу 19 серпня.

"Оголошую повний склад учасників установчого саміту "Кримської платформи". Ви побачите, яка титанічна дипломатична робота була проведена за усі півтора роки. Ми починали з одного документу на декілька сторінок, який описував концепцію "Кримської платформи". Безумовно, в останні дні можливі точкові зміни, але вони будуть незначними", - сказав очільник МЗС.

На рівні президентів будуть представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Угорщина, Словаччина, Словенія, Молдова, Фінляндія. Також візьме участь президент Європейської Ради.

На рівні прем'єр-міністрів будуть представлені Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція.

Дві держави будуть представлені на рівні глав парламентів - Швейцарія і Чехія. Від 14 держав приїдуть глави МЗС: Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.

Від Британії та Португалії участь у саміті візьмуть міністри оборони. США представить міністр транспорту, Норвегію - держсекретар МЗС.

Європейську комісію представлятиме віцепрезидент Валдіс Домбровскіс, НАТО - заступник генсекретаря, Раду Європи представлятиме генсекретар та ГУАМ буде представлений на рівні генсекретаря.

Будуть також посли Нової Зеландії, Австралії, Кіпру, Канади, Мальти, Японії, Греції.

Нагадаємо, саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня. На ньому ухвалять меморандум, який буде відкритим для подальшого приєднання держав, які не змогли взяти участь в установчому саміті. У документі викладуть бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.