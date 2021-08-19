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Зеленський заявив про необхідність прямих перемовин з Путіним для звільнення кримських політв'язнів

Президент України визнає, що не тільки Росія, а й інші країни не хочуть піднімати питання Криму і об'єднувати його з питанням деокупації українських територій.

Зеленський заявив про необхідність прямих перемовин з Путіним для звільнення кримських політв'язнів
Фото: Главком

Президент України Володимир Зеленський вважає, що тільки прямі перемовини з Володимиром Путіним можуть вирішити питання звільнення кримських політв'язнів.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю, присвяченому кримській тематиці, журналістам кількох медіа. Бесіда пройшла ще 9 серпня, однак опублікована тільки зараз "Радіо Свобода" та іншими ЗМІ.

"Всі списки (на звільнення. – Ред.) сформовані завдяки роботі нашого омбудсмана. Я не знаю, чи з приводу цих списків, окрім формування, чи є реально дієві кроки. На сьогодні, окрім прямих перемовин із президентом Росії щодо кримських в’язнів, я виходу іншого не бачу. Я вважаю, що інші виходи повинні напрацьовуватись саме у Кримській платформі", – зазначив президент.

На думку Зеленського, питання політв'язнів є найважливішим, але воно повністю загальмовано.

"З усіма лідерами, повірте, у мене є список питань, які я проговорюю у будь-якому форматі зустрічей: робоча, державна, офіційна. Питання кримчан я завжди піднімаю", – запевнив президент. 

Зеленський додав, що саме Росія гальмує кримьске питання.

"Тому що вони об’єднують питання політв’язнів з окупацією Криму. Для них вони не політв’язні, тому що «не було окупації Криму». Тому це дуже складне питання. Ми можемо говорити про обмін і ми готували списки. Але вони відокремлюють списки тих, хто знаходиться на ОРДЛО, і списки тих наших хлопців та дівчат, які знаходяться в Криму або на території Росії. Ми об’єднували ці списки і говорили про те, що ми вважаємо, що питання обміну всіх на всіх – це включно кримчан", – зазначив він.

Однак Зеленський визнав, що не лише РФ, а й інші держави не хочуть піднімати питання Криму і об'єднувати його з питанням деокупації українських територій.

"Тому, коли ми з вами говоримо про деокупацію українських територій, ми говоримо про Луганську і Донецьку область і Крим. А коли ми говоримо про деокупацію українських територій, більша частина, я вважаю, європейських лідерів з тих, хто щось може вирішувати, не визнають анексію Криму, але в словосполучення «деокупація українських територій» закладають зміст «Донецька і Луганська області». Я так вважаю. Я можу помилятися, і мільйон разів кажу: «Дякую всім лідерам, які підтримують Україну». Кажу, щоб ніхто, не дай Боже, не образився", – додав президент. 

Нагадаємо, що окупаційна влада продовжує збільшувати кількість політв'язнів у Криму. Днями після проведення обшуків у домівках кримських татар у Сімферопольському і Бахчисарайському районах АР Крим та у Балаклавському і Нахімовському районах міста Севастополь були незаконно затримані п’ятеро громадян України: імам Раїф Февзієв та активісти Рустем Мурасов, Рустем Таїров, Джеббар Бекіров та Заур Абдуллаєв.

МЗС вважає, що ці затримання є провокацією напередодні Кримської платформи. 

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