Син екснардепа Дубневича отримав 16 ділянок під житлове будівництво поблизу Львова

Депутати Солонківської сільської ради на Львівщині дозволили Павлові Дубневичу - синові колишнього народного депутата, а нині голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича - оформити 16 земельних ділянок під будівництво житлових будинків. Раніше ці ділянки передбачались під сільське господарство, передає ZAXID.NET.

Зокрема, під час засідання сесії 17 червня депутати Солонківської сільської ради дозволили Павлові Дубневичу змінити цільове призначення 16 земельних ділянок у Зубрі, які він скупив упродовж 2018-2021 років під сільське господарство. Тепер Павлові Дубневичу дозволили змінити призначення землі під будівництво та обслуговування житлових будинків.

На початку червня журналісти виявили, що брати Дубневичі захопили понад 120 га території між селами Зубра та Пасіки-Зубрицькі. Земельні ділянки вони реєструють на родичів та підконтрольні компанії. Ділянки Павла Дубневича розташовані між Сиховом та територією АПП "Львівське", їхня загальна площа становить 2,2 га.

"Окрім цього, 29 липня депутати Солонківської сільради дозволили доньці Богдана Дубневича - Надії Гичці розробити детальний план території (ДПТ) на вул. Лісній у Зубрі. Наразі невідомо, з якою метою буде розроблятись це ДПТ, однак зазвичай такі плани створюють для нового будівництва. Саме на вулиці Лісній у Зубрі проживають брати Дубневичі та їхні родичі", - повідомляє видання.

На цій ж сесії 29 липня депутати виділили 0,2 га землі Надії Дубневич – ймовірній родичці братів Дубневичів.

Також ZAXID.NET раніше повідомляв, що родичів братів Дубневичів звинувачують у незаконному будівництві багатоквартирного будинку в Зубрі.