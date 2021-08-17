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ЦВК знову просить Донецьку та Луганську ОДА оцінити можливість проведення місцевих виборів

Комісія очікує висновки від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА не пізніше 18 годин 19 серпня.

ЦВК знову просить Донецьку та Луганську ОДА оцінити можливість проведення місцевих виборів
Фото: cvk.gov.ua

Центральна виборча комісія (ЦВК) знову звернулася до Донецької та Луганської ОДА-ВЦА, щоб оцінити можливості проведення перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

“Ідеться про безпеку виборців, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, належну підготовку та проведення виборів. У такій ситуації рішення про можливість/неможливість проведення виборів Комісія може ухвалити на підставі відповідних висновків та рекомендацій обласних військово-цивільних адміністрацій та правоохоронних органів (як це було напередодні місцевих виборів у жовтні 2020 року та березні 2021 року)”, - йдеться у повідомленні.

В разі, якщо стане можливим організувати підготовку та проведення перших місцевих виборів в останню неділю жовтня 2021 року — Комісія повинна ухвалити відповідне рішення не пізніше 21 серпня 2021 року.

Відтак ЦВК очікує висновки від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА не пізніше 18 годин 19 серпня.

Це не перше звернення ЦВК до військово-цивільних адміністрацій. У липні минулого року ЦВК звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій - стосовно висновків про можливості проведення в областях місцевих виборів 25 жовтня.

У серпні Центральна виборча комісія отримала від Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій висновки щодо неможливості проведення місцевих виборів у 18 територіальних громадах.

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