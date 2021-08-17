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На саміті перших леді та джентльменів у Києві буде 11 учасників, - Кулеба

Саміт  "М'яка сила в новій реальності" ініціювала Олена Зеленська.

На саміті перших леді та джентльменів у Києві буде 11 учасників, - Кулеба
Олена Зеленська

На саміті перших леді та джентльменів, який відбудеться в Києві 23 серпня, буде 11 учасників.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для першого саміту ми зібрали достатню кількість учасників. Їх буде 11. З огляду на COVID-19 деякі з них будуть онлайн, деякі будуть присутні фізично, але це дуже-дуже хороший результат для першого такого саміту. Я переконаний, що на наступному саміті учасників уже буде більше, ми над цим теж працюватимемо", - сказав Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами міністра, учасниками саміту будуть не лише перші леді, а й експерти.

"Там будуть зірки серед перших леді, також справжні зірки серед експертів і модераторів", - додав Кулеба.

Голова МЗС зазначив, що локацією для саміту буде Софія Київська.

Нагадаємо, саміт перших леді та джентльменів "М'яка сила в новій реальності" ініціює дружина президента України Олена Зеленська. Захід буде спрямований на вирішення гуманітарних питань.

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