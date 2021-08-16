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Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба

Ситуація в аеропорту Кабула є "критичною".

Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

В аеропорту Кабула перебуває другий український літак. Наразі він не може вилетіти звідти.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "Укрінформ".

"Зараз найбільша проблема в тому, що у нас є борт, який там знаходиться, який не може вилетіти. Він теоретично в якийсь момент зможе вилетіти, але чи зможе новий літак туди прибути український - це поки що питання без відповіді. Відповідь на це запитання залежатиме від стабілізації ситуації в Афганістані", - сказав Кулеба, додавши, що наразі ситуація в аеропорту Кабула є "критичною".

Міністр зауважив, що український борт готовий взяти на вільні місця громадян інших держав, зокрема Афганістану. 

Голова МЗС також закликав українців, які хочуть евакуюватися, звертатися до посольств України в Таджикистані, Пакистані і заявляти про своє місце перебування.

Нагадаємо, вчора "Талібан" зайшов у передмістя Кабулу, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Президент Афганістану поїхав з країни. Держави масово евакуюють своїх громадян. Україна вивезла літаком 79 людей, які є громадянами п'яти країн. 

Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.

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