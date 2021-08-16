Пастух знепритомнів, але серйозно не постраждав.

У Грузії в селі неподалік міста Ніноцмінда більше 500 овець вбило ударом блискавки.

Про це повідомляє J News.

Збиток від загибелі овець оцінили у близько 62 тис. доларів. Тварин спалять на місці, оскільки спустити з гір таку кількість туш неможливо.

В адміністрації Ніноцмінда повідомили, що для отримання компенсації фермеру тепер потрібно надати висновок фахівців про причини загибелі отари.

"Ми не чули, щоб через грозу могло загинути стільки овець. Звичайно, мерія надасть підтримку, але для початку сам фермер повинен надати висновок фахівців, щоб з точністю визначити причину масової загибелі".

Сам пастух під час удару блискавки знепритомнів, але серйозно не постраждав.

Нагадаємо, раніще у Бангладеш блискавка вбила 17 людей на весіллі.