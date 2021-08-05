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У Бангладеш блискавка вбила 17 людей на весіллі

Ще 14 людей, включно з нареченим, отримали поранення.

У Бангладеш блискавка вбила 17 людей на весіллі
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 17 гостей на весіллі загинули в Бангладеш від удару блискавки, повідомляє місцева влада.

Ще 14 людей, включно з нареченим, отримали поранення. Нареченої серед присутніх не було, передає ВВС.

"Весільний кортеж саме прямував до будинку нареченої. Люди висаджувалися з човна у прибережному містечку Шибгандж, коли їх заскочила гроза. Місцеві жителі розповіли, що групу вразило відразу кілька блискавок", - сказано в повідомленні.

Щороку сотні людей у Південній Азії гинуть від ударів блискавки.

У 2016 році Бангладеш оголосив удари блискавки стихійним лихом, коли лише у травні загинуло понад 200 людей, у тому числі 82 людини за один день.

Експерти кажуть, що вирубка лісів сприяє зростанню кількості смертельних ударів блискавки, адже стає менше високих дерев, які раніше приймали удари на себе.

Нагадаємо, наприкінці липня блискавка влучила у групу з восьми туристів у Карпатах. Постраждало троє людей.

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