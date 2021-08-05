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ЄС закликав Україну припинити видавати громадянам кілька закордонних паспортів

В ЄС очікують, що Україна не тільки припинить видавати два діючих паспорта для виїзду за кордон, а й скасує дію вже виданих додаткових документів.

ЄС закликав Україну припинити видавати громадянам кілька закордонних паспортів
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Українці намагаються обійти обмеження на безперервне перебування на території ЄС шляхом отримання двох діючих закордонних паспортів. Україна має усунути можливості для такого зловживання.

Про це йдеться в четвертому звіті Єврокомісії в рамках механізму призупинення безвізових режимів, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, в звіті наголошується, що Польща ідентифікувала громадян України, які мають більше одного законно оформленого паспорта, іноді зі зміненими особистими даними, які могли б дозволити їм залишатися в ЄС за межами обмеження 90 днів в будь-який 180-денний період.

Тому в ЄС очікують, що Україна не тільки припинить видавати два діючих паспорта для виїзду за кордон, а й скасує дію вже виданих додаткових документів.

"Скасувати можливість для громадян України мати одночасно більше одного дійсного паспорта; припинити видачу таких “додаткових” паспортів і скасувати дію тих, які були видані", - йдеться у рекомендації Єврокомісії для України.

Нагадаємо, у квітні Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, учасники якої спеціалізувалися на незаконному переправленні іноземців та українців до країн Європейського Союзу.

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