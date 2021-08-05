ЄС закликав Україну припинити видавати громадянам кілька закордонних паспортів

Українці намагаються обійти обмеження на безперервне перебування на території ЄС шляхом отримання двох діючих закордонних паспортів. Україна має усунути можливості для такого зловживання.
Про це йдеться в четвертому звіті Єврокомісії в рамках механізму призупинення безвізових режимів, повідомляє "Європейська правда".
Зокрема, в звіті наголошується, що Польща ідентифікувала громадян України, які мають більше одного законно оформленого паспорта, іноді зі зміненими особистими даними, які могли б дозволити їм залишатися в ЄС за межами обмеження 90 днів в будь-який 180-денний період.
Тому в ЄС очікують, що Україна не тільки припинить видавати два діючих паспорта для виїзду за кордон, а й скасує дію вже виданих додаткових документів.
"Скасувати можливість для громадян України мати одночасно більше одного дійсного паспорта; припинити видачу таких “додаткових” паспортів і скасувати дію тих, які були видані", - йдеться у рекомендації Єврокомісії для України.
Нагадаємо, у квітні Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, учасники якої спеціалізувалися на незаконному переправленні іноземців та українців до країн Європейського Союзу.