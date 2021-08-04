Білоруська легкоатлетка Тимановська полетіла до Австрії замість Польщі "з міркувань безпеки"

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська вилетіла з Токіо до Австрії, хоча спочатку планувала відправитися до Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Тимановська повинна була сісти на рейс до Варшави, де уряд Польщі запропонував їй гуманітарну візу та надання притулку. Однак, замість цього вона вилетіла рейсом Austrian Airlines, який маэ приземлитися у Відні о 16:05 у вівторок.

Представник білоруської громади, який контактував з Тимановською, сказав, що дипломати поміняли її рейс "з міркувань безпеки".

Тимановська приїхала в аеропорт Токіо в супроводі поліції. Вона не спілкувалася з журналістами, а одразу пішла в VIP-зону в супроводі кількох офіційних осіб.

Нагадаємо, чоловік Тимановської Арсеній Зданевич поїхав з Білорусі до України після того, як його дружину намагалися силоміць вивезти з Олімпіади.

1 серпня Тимановська поширила відеозвернення до Міжнародного олімпійського комітету, у якому вона заявила, що її намагаються насильно вивезти з Токіо. За повідомленнями ЗМІ, представники білоруської делегації доправили її в аеропорт японської столиці для відправлення на батьківщину, проте там вона звернулася по захист до поліції.

Пізніше представник МОК Марк Адамс повідомив, що Тимановська провела ніч проти понеділка у готелі токійського аеропорту, де перебувала "в безпеці та під захистом".

Японська преса повідомила, що спортсменка перебуває в посольстві Польщі в Токіо. Вона запросила політичного притулку. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач заявив, що польська влада видала Тимановській гуманітарну візу.

Також сьогодні стало відомо, що ще двоє білоруських спортсменів вирішили не повертатися на батьківщину - Яна Максимова, яка виступає в багатоборстві та її чоловік, легкоатлет Андрій Кравченко.