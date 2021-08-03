Люди тримають у руках фото загиблого та написи: "КДБ - катівня Білорусі"

У Києві люди несуть квіти та свічки до посольства Білорусі після того, як у столичному парку знайшли повішеним білоруського активіста Віталія Шишова.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Люди тримають у руках фото загиблого та написи: "КДБ - катівня Білорусі". Вони кладуть квіти та запалюють свічки в пам'ять по Шишова.

Шишов - один із засновників Білоруського дому в Україні. Він був змушений переїхати в Україну восени 2020 року після участі в протестах у серпні і подальшого активного протистояння узурпаторам влади в Білорусі.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Як повідомлялося, вранці 2 серпня в Києві Шишов зник, а вранці 3 серпня його знайшли повішеним у парку зі слідами побиття на обличчі. В організації переконані, що смерть Шишова - "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса", і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

Поліція розглядає дві версії смерті білоруського активіста - самогубство та навмисне вбивство, замасковане під самогубство.

В Офісі Володимира Зеленського заявили, що президент тримає справу на контролі, і якщо виявиться, що до смерті Шишова були причетні спецслужби, тоді на це "буде реакція".