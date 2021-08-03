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В центрі Кривого Рогу пошкодили пам'ятники чорнобильцям і загиблим під Іловайськом воїнам

Вкрали вази-”гільзи”.

В центрі Кривого Рогу пошкодили пам'ятники чорнобильцям і загиблим під Іловайськом воїнам
Фото: facebook/Микола Колесник

У центрі Кривого Рогу, на Алеї Героїв,  вандали пошкодили два пам'ятники - чорнобильцям і загиблим під Іловайськом бійцям.

Про це повідомив у фейсбуці голова Координаційної ради ветеранів АТО з Дніпропетровщини Микола Колесник.

На опублікованих фото видно, що з пам'ятника загиблим під час Іловайської операції були вкрадені металеві "гільзи"-вази, в які ставили квіти.

Фото: facebook/Микола Колесник

Фото: Ринат Н.

На пам'ятнику чорнобильцям були зруйновані елементи оздоблення.

"Сьогодні було пошкоджено пам’ятник чорнобильцям і були вкрадені гільзи від Іловайського пам’ятника, в гільзи ставили квіти. Все це відбулося на алеї Героїв, центр міста, поряд з Металургійним райвиконкомом... Звертаюся до правоохоронців, особливо до тих хто контролює нелегальні пункти прийомки металобрухту, зробіть все щоб ті хто це зробив були хочаб встановлені і прізвища оприлюднені, і щоб гільзи були повернуті до пам’ятника, а понівечений пам’ятник Чорнобильцям поновлено. Доби вистачить?",- написав Колесник.

Нагадаємо, на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві чоловік знищив усі чорнобривці з квітників.

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