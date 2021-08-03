Корнієнко: "Україні треба повертати славу устричного гіганта"

Очільник партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко відвідав першу в Україні устричну ферму, що розташована на Тилігульському лимані.

Про це повідомила пресслужба політсили.

"У далекі часи південь України був найбільшим експортером устриць у світі. Зараз Україні потрібно повертати славу устричного гіганта", - зазначив Корнієнко.

Він також додав, що солоність води в лимані створює сприятливі умови для вирощування устриць.

"Україна з такими природними об’єктами, як Тилігульський лиман, може бути світовим лідером із виробництва різних аквакультур, у першу чергу устричних. Це повністю екологічне виробництво, тут взагалі немає забруднення та жодної шкоди для екології. За часів Російської імперії південь України був місцем вирощування аквакультур, які експортували на весь світ. І зараз Україна має повертати славу устричного гіганта. Будемо вирощувати такі підприємства, допомагати їм зростати. Зокрема, тут треба серйозно говорити про створення туристично-промислового кластера", - сказав Корнієнко.

Він додав, що держава має дбати про те, щоб правила ведення бізнесу були прозорими, а органи контролю не чинили тиску на підприємців.

У межах робочої поїздки Миколаївщиною Корнієнко також оглянув дорогу від траси М-14 до села Українка, що веде до устричної ферми. Наразі вона потребує капітального ремонту й ускладнює добирання до туристичного об’єкта.

Нагадаємо, компанія "Устриці Скіфії" заснована приватним підприємцем із Києва 2014 року. На сайті компанії вказано, що їхня мета - "відродити культуру споживання устриць на території Чорноморського басейну". Одна з устричних ферм компанії розташована в Коблевській ОТГ, у селі Червоноукраїнка Березанського району Миколаївської області.

У 2018 році правоохоронці вилучили 1200 устриць, що належать компанії. Після цього тодішній генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв покарати "наїжджаючих" на ферму.