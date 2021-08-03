СБУ викрила схему фінансування "ЛНР" за рахунок підприємства, що мало договори з Білоруссю і Росією

Ще одна схема спонсорування тероризму полягала у закупівлі авто для так званого міністерства внутрішніх справ.

СБУ викрила дві схеми фінансування терористичної "ЛНР" за рахунок захопленого бойовиками підприємства харчової промисловості. За однією з них продукцію незаконно вивозили до Росії через тимчасово непідконтрольну ділянку українського кордону, повідомили в пресслужбі СБУ.

Це підприємство уклало низку контрактів із заводами Росії, Білорусі та самопроголошеної "Республіки Північна Осетія".

За даними слідства СБУ, з жовтня 2016 до липня 2019 року комерсанти перерахували до "бюджету ЛНР" майже 18,7 млн рублів РФ (близько 6,8 млн гривень).

Друга схема фінансування стосується приватного підприємця з Луганська, який постачав авто для потреб так званого МВС "ЛНР". Чоловік купував машини, зокрема і спеціалізовані для перевезення затриманих.

"Слідчі СБУ повідомили 4-м особам, причетним до фінансової підтримки окупаційної влади та проросійських терористів, про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110-2 Кримінального кодексу України - фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Найближчим часом їх буде оголошено у розшук", – йдеться у повідомленні.

З початку 2021 року СБУ відкрила 6 кримінальних проваджень, у межах яких здійснює документування дій пособників окупантів.

Нагадаємо, Державна служба фінмоніторингу за пів року направила до правоохоронних органів майже 570 матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансування тероризму чи поширення зброї масового знищення. Загальна сума ймовірних правопорушень становить 50,6 млрд грн.