У Харкові затримали ймовірного організатора замаху на російського бізнесмена

Злочин стався вісім років тому в російському місті Ульяновську.

Фото: Національна поліція

Національна поліція затримала в Харкові громадянина Росії, якого підозрюють в організації замаху на вбивство, що сталося в російському Ульяновську у 2013 році.

Про це повідомила пресслужба поліції.

30 квітня 2013 року на підземній парковці у російському місті Ульяновську стався замах на засновника компанії "Оберхофф" Віталія Кривоногих. Кілер у масці наздогнав його, коли він виїжджав на позашляховику "Рендж Ровер" з підземного гаража. Бізнесмен отримав дві кулі з саморобного пістолета - в шию і голову. Стрілок зник, а крики жертви почули сусіди і викликали поліцію. З важкими пораненнями Кривоногих доставили у відділення щелепно-лицевої хірургії Ульяновської обласної лікарні, медика вдалося його врятувати.

За даними української поліції, в ході розслідування злочину вдалося встановити, що до його організації причетний 52-річний чоловік. 30 квітня 2021 року Ленінський районний суд Ульяновська обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після того він опинився у міжнародному розшуку і знайшли його в Україні.

У вівторок, 3 серпня, відбулася спецоперація, під час якої підозрюваного затримали. Його планують екстрадувати в Росію, де проти нього розслідують кримінальну справу за ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 130, ч. 2 ст. 105 (організація вбивства на замовлення) Кримінального кодексу РФ.