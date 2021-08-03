Окупанти вже тричі від початку доби обстріляли позиції українських військ на Донбасі

Протягом минулої доби, 2 серпня, у районі операції Об’єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Станом на 7:00 3 серпня окупанти вже тричі від початку доби обстріляли позиції українських військових, повідомляє пресцентр ООС.

Учора поблизу населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Причепилівки противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Біля Південного та Новолуганського російські найманці обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Світлодарська ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Поблизу Оріхового російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Сьогодні біля Золотого-4 збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.

У напрямку Світлодарська ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - зазначається у ранковому зведенні.

Нагадаємо, що в неділю, 1 серпня, російські найманці чотири рази порушили режим тиші на Донбасі. Втрат у лавах ЗСУ не було.