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Підрозділи МВС перейдуть на посилене чергування напередодні Дня Незалежності України, – Монастирський

З 16 серпня понад 2000 нарядів поліції патрулюватимуть вулиці й автошляхи. 

Напередодні Дня незалежності всі підрозділи МВС будуть працювати в посиленому режимі. Уже з 16 серпня понад 2 000 нарядів поліції будуть нести службу на вулицях та автошляхах, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у межах форуму "Україна 30", повідомили у пресслужбі відомства

На базі Нацполіції створять міжвідомчий ситуаційний центр, який у цілодобовому режимі забезпечить координацію роботи Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної міграційної служби та Національної гвардії.

"МВС налагодило взаємодію з іншими правоохоронними та розвідувальними органами країни. Головна наша мета — мобілізувати всі спроможності для оперативного реагування", – Монастирський.

Він додав, що в одному тільки Києві будуть працювати близько 10 тисяч поліцейських та нацгвардійців.

З 21-го серпня всі сили та засоби органів системи МВС будуть переведені на посилений режим роботи.

З метою нейтралізації можливих ризиків і загроз під час відзначення річниці Незалежності України будуть залучені підрозділи швидкого реагування, вибухотехніки, кінологи, додаткові оперативно-слідчі групи.

Нагадаємо, що святкування 30-річчя Незалежності України включатиме в себе 10 великих заходів, зокрема і міжнародних. До України завітают закордонні гості на саміт Кримської платформи і Саміт перших леді та джентельменів. Крім того, буде військовий парад, концерт та культурні заходи. 

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