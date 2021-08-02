Співробітник УДО відправив у реанімацію танцюриста Дорофєєвої (оновлено)
Співробітник УДО відправив у реанімацію танцюриста Дорофєєвої (оновлено)
Шевченко оголосив про завершення контракту головного тренера збірної України з футболу
Шевченко оголосив про завершення контракту головного тренера збірної України з футболу
На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
Білоруську спортсменку намагаються насильно вивезти з Токіо, дівчина просить притулку в ЄС (оновлено)
Білоруську спортсменку намагаються насильно вивезти з Токіо, дівчина просить притулку в ЄС (оновлено)
​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
Україні прогнозують на понеділок грози та шквали
Україні прогнозують на понеділок грози та шквали
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
Під Одесою гасять пожежу на складах супермаркету
Під Одесою гасять пожежу на складах супермаркету
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
ГоловнаПолітика

До 30-річчя Незалежності Мінкульт створив Цифрову мапу подій

По всій країні заплановано понад 300 заходів з нагоди свята.

До 30-річчя Незалежності Мінкульт створив Цифрову мапу подій
Фото: ukraine30.mkip.gov.ua

До 30-річчя Незалежності України передбачається велика кількість заходів по всій країні. Щоб дізнатися детальніше, які події відбуватимуться у різних регіонах, Міністерство культури та інформаційної політики створило Цифрову мапу подій.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Разом з ОДА ми проведемо понад 300 заходів, тож можете уявити, як важливо було надати інформацію про кожен з них у зручній формі для користувачів", - зазначив він.

На мапі можна ознайомитися з усіма івентами по всій території країни за місцем та датою. А також перейти за посиланням на соціальні мережі та інші зовнішні ресурси, щоб слідкувати за івент-фаворитами і спланувати відвідання, додавши в календар.

Для цього необхідно обрати бажану область (кожна з них має свою унікальну квітку) і вже у списку ознайомитися із заходами та обрати будь-який собі до вподоби.

Як повідомляли, МЗС до Дня Незалежності замовило промокампанію України на BBC.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також