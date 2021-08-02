До 30-річчя Незалежності Мінкульт створив Цифрову мапу подій

До 30-річчя Незалежності України передбачається велика кількість заходів по всій країні. Щоб дізнатися детальніше, які події відбуватимуться у різних регіонах, Міністерство культури та інформаційної політики створило Цифрову мапу подій.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Разом з ОДА ми проведемо понад 300 заходів, тож можете уявити, як важливо було надати інформацію про кожен з них у зручній формі для користувачів", - зазначив він.

На мапі можна ознайомитися з усіма івентами по всій території країни за місцем та датою. А також перейти за посиланням на соціальні мережі та інші зовнішні ресурси, щоб слідкувати за івент-фаворитами і спланувати відвідання, додавши в календар.

Для цього необхідно обрати бажану область (кожна з них має свою унікальну квітку) і вже у списку ознайомитися із заходами та обрати будь-який собі до вподоби.

Як повідомляли, МЗС до Дня Незалежності замовило промокампанію України на BBC.