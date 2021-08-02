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МЗС до Дня Незалежності замовило промокампанію України на BBC

Українські посольства в усіх країнах проведуть онлайн-марафон. 

До святкування Дня Незалежності України МЗС замовило промокампанію України на BBC. Про це в межах форуму "Україна 30" розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"23 серпня ми запускаємо масштабну міжнародну промокампанію України на BBC. Ми залучили міжнародне креативне агентство та команду українського відеографа, які підготували класне промовідео України. Воно розповість про країну інноваторів,  інженерів, винахідників, креативних підприємців. Спільно з редакцією BBC ми створюємо спеціальний розділ про Україну, відкриту для партнерств та міжнародних проєктів", – зазначив міністр.

За словами міністра, 24 серпня в усіх часових поясах від Токіо до Сан-Франциско на всіх онлайн-ресурсах закордонних дипломатичних установ буде трансляція англомовного марафону про українську незалежність.

Кулеба нагадав, що на урочистостях очікують безпрецедентну кількість іноземних гостей. Уже 29 країн підтвердили участь у Кримській платформі. 

Нагадаємо, що сьогодні президент представив урочистості до Дня Незалежності. Заплановано 10 основних заходів.

Раніше у Мінфіні говорили, що безпосередньо заходи до свята коштуватимуть близько 100 млн гривень. 

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