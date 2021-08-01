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Посольство України у Великобританії відреагувало на зображення перевізником мапи України без Криму

Авто британської компанії з невірною картою помітили в Італії. 

Фото: Європейська правда
Посольство України у Великобританії відреагувало на мапу України без Криму, що була розміщена на авто британського перевізника. У Twitter дипломатичної установи зазначено, що звертають увагу на кожен випадок провокаційного представлення кордонів України всупереч міжнародному праву.

"Посольство України у Великій Британії вивчає цю ситуацію і визначить свої подальші дії", – йдеться у повідомленні. 

Про розміщення мапи без Криму написала "Європейська правда". Мова йде про фургони компанії CAME-RO, зареєстрованої у Британії. Авто на румунських номерах помітили в Італії. На сайті фірми зазначається, що вона має офіси в Лондоні та Глазго, а склади - у Бірмінгемі та місті Вест-Бромвіч.

Нагадаємо, що ще один липневий "кримський" скандал відбувся на Олімпійських іграх. Організатори Олімпійських ігор-2020 виправили на офіційному сайті карту України, на якій Крим був відокремлений від решти території країни. 

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