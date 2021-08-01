Пожежі у Туреччині: Ердоган повідомив про затримання підозрюваного у підпалі

У Туреччині станом на ранок неділі, 1 серпня було ліквідовано 107 із 112 пожеж, які спалахнули у країні за останні п'ять днів.

Про це повідомило reuters.com з посиланням на Міністерство лісового господарства країни.

Влада евакуювала туристів на південному заході країни, де пожежі загрожують готелям та оселям. Людей рятували судна берегової охорони Туреччини, яким на допомогу прийшли приватні човни та яхти, пише bbc.com.

Зокрема, у курортному місті Бодрум евакуювали три п'ятизіркові готелі, де пожежі були активні ще у неділю зранку.

📹| #Turkey evacuates hotels in Bodrum



▪️An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.

▪️Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk — EHA News (@eha_news) July 31, 2021

Місцеві ЗМІ опублікували драматичні кадри, на яких видно, як люди зі своїми речами тікають з небезпечного району, коли до міста з гори, вкритої лісом, швидко наближається пожежа.

Окрім того, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про затримання в турецькій провінції Мугла підозрюваного в підпалі лісів.

"Є один затриманий в Міласі. Якщо це диверсія, то покарати винних - наш обов'язок", – сказав Ердоган, виступаючи в кризовому центрі.

Він пообіцяв протягом року відбудувати будинки постраждалих, а також повідомив про виділення близько 6 млн доларів їм на допомогу.

Нагадаємо, пожежі, які тривають з середи, забрали життя шести людей. Майже сотня окремих пожеж палала поблизу курортів та селищ на узбережжі Середземного та Егейського морів. Пожежі охопили шість провінцій на півдні країни.

У гасінні пожеж в Туреччині беруть участь авіасили з України, Росії, Ірану та Азербайджану.