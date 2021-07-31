Влада Канади попереджає про наближення четвертої хвилі COVID-19

Протягом найближчих тижнів Канада проходитиме через четверту хвилю COVID-19, яка буде м’якшою за попередні через масову вакцинацію.

Про це заявила головна санітарна лікарка Канади Тереза Там, передає "Укрінформ".

"Ми стоїмо на порозі четвертої хвилі COVID-19, зумовленої штамом "Дельта". Однак траєкторія розвитку залежатиме від зростання кількості повністю вакцинованих людей, а також часових рамок, темпів та масштабу відкриття економіки", - сказала Там.

Вона прогнозує, що нові випадки будуть зосереджені переважно серед невакцинованої молоді, однак поширяться й на старші вікові групи невакцинованих.

"Вища кількість нових випадків та старший вік інфікованих врешті-решт призведуть до збільшення важких випадків перебігу недуги та кількості госпіталізацій", - наголосила лікарка.

За її словами, це свідчить про необхідність обачного підходу до пом’якшення заходів охорони громадського здоров'я".

Наразі понад 70% населення Канади отримало одну дозу щеплення від COVID-19 й майже 56% пройшло повний курс вакцинування.

Нагадаємо, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 3,52 млн людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 млн осіб.

Міністерство охорони здоров’я України сподівається до кінця літа зробити 10 млн щеплень від ковіду.