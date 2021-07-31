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Російські хакери зламали е-пошту федеральних прокурорів, – Мін’юст США

Вважається, що ці хакери стоять за атакою на SolarWinds.

Російські хакери зламали е-пошту федеральних прокурорів, – Мін’юст США
Фото: Depositphotos/REDPIXEL

Російські хакери, які стоять за масштабною кампанією кібершпіонажу на розробника програмного забезпечення SolarWinds, зламали облікові записи електронної пошти деяких з найвідоміших федеральних прокурорів США.

Про це пише apnews.com з посиланням на Міністерство юстиції країни.

Загалом було зламано 80% облікових записів електронної пошти Microsoft, які використовували співробітники чотирьох офісів прокуратури у Нью-Йорку.

У Міністерство юстиції уточнили, що хакери зламали е-скриньку принаймі одного працівника в 27 офісах прокуратури США.

Відомство вважає, що облікові записи були скомпрометовані з 7 травня по 27 грудня 2020 року, коли була ідентифікована атака на SolarWinds.

Нагадаємо, близько 200 американських компаній постраждали від кібер-атаки, яку пов’язують з російськими хакерами.

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