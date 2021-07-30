​Лукашенко готовий розмістити російські війська в Білорусі "якщо буде потрібно для безпеки"

Олександр Лукашенко заявив, що ніколи на рівні президентів питання про розміщення російських військових баз у Білорусі не обговорювалося. Однак, за його словами, якщо це буде потрібно для безпеки Білорусі і РФ, будуть розміщені "всі збройні сили з усіма видами озброєнь".

Про це повідомляє БелТА.

Лукашенко звернув увагу, що на Заході занепокоїлися білорусько-російськими навчаннями, які відбудуться в вересні.

"Щонайменше смішно це все чути. Скільки навчань вони провели біля наших кордонів? Вони нас критикують: ось Лукашенко хоче розмістити російські бази на території Білорусі. Слухайте, ми ж не "паримося" з приводу того, що вони створили купу цих баз в Європі - їх же море там... Ніколи на рівні президентів питання про розміщення російських баз в Білорусі не обговорювалося. Перш за все тому, що в цьому немає ніякої необхідності при сучасних озброєннях", - сказав він.

Разом з тим Лукашенко заявив: "Якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі і Росії - розмістити тут все збройні сили з усіма видами озброєнь - вони будуть тут розміщені негайно. Зараз в цьому немає ніякої необхідності, у нас досить міцні, згуртовані, компактні Збройні Сили.... Якщо буде мало, сюди будуть введені всі Збройні Сили Російської Федерації. Такого ніколи не буде. Але якщо потрібно, ми роздумувати не будемо".

"Ще раз повторюю: в цьому сьогодні немає абсолютно ніякої необхідності. У гострий період в серпні минулого року, коли-хтось коливався, хтось зрадив, хтось під плінтус заліз, у когось у мізках кипіло... я не ввів ніякі збройні сили, ні з Росії, ні з України, ні з інших країн. Ми з цим лихом впоралися самі. Ось моя позиція ", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко та президент РФ Володимир Путін під час недавньої зустрічі у липні домовилися спільно протидіяти санкціям Заходу.