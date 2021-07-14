Лукашенко та Путін домовилися спільно протидіяти західним санкціям

Раніше Лукашенко запевняв, що Білорусі та Росії не страшні санкцї Заходу.

Володимир Путін під час зустрічі з Олександром Лукашенком 22 квітня 2021 р

Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін під час недавньої зустрічі домовилися, серед іншого, спільно протидіяти санкціям Заходу.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на речницю Лукашенка Наталю Ейсмонт.

"Обговорювалися різні питання, починаючи від співпраці в економіці та фінансовій сфері до транспорту і логістики, боротьби з пандемією і деяких міжнародних тем. У тому числі урядам двох країн доручено розробити і прийняти спільний план протидії західним санкціям”, - сказала Ейсмонт, коментуючи підсумки переговорів.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко запевняв, що Білорусі та Росії не страшні західні санкції. Він також наголошував, що будь-які санкції - це можливості.