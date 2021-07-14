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Лукашенко та Путін домовилися спільно протидіяти західним санкціям

Раніше Лукашенко запевняв, що Білорусі та Росії не страшні санкцї Заходу.

Лукашенко та Путін домовилися спільно протидіяти західним санкціям
Володимир Путін під час зустрічі з Олександром Лукашенком 22 квітня 2021 р
Фото: kremlin.ru

Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін під час недавньої зустрічі домовилися, серед іншого, спільно протидіяти санкціям Заходу.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на речницю Лукашенка Наталю Ейсмонт.

"Обговорювалися різні питання, починаючи від співпраці в економіці та фінансовій сфері до транспорту і логістики, боротьби з пандемією і деяких міжнародних тем. У тому числі урядам двох країн доручено розробити і прийняти спільний план протидії західним санкціям”, - сказала Ейсмонт, коментуючи підсумки переговорів.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко запевняв, що Білорусі та Росії не страшні західні санкції. Він також наголошував, що будь-які санкції - це можливості.

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