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У Франції майже мільйон людей записалися на щеплення відразу після звернення Макрона

Президент закликав французів вакцинуватися якомога швидше.

У Франції майже мільйон людей записалися на щеплення відразу після звернення Макрона
Фото: EPA/UPG

Відразу після того, як президент Франції Емманюель Макрон оголосив про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу персоналу медичних установ і зазначив, що не виключає загальної вакцинації, на щеплення записалися 926 тисяч людей.

Керівник порталу онлайн-запису для пацієнтів Doctolib Станіслас Ніо-Шато заявив, що йдеться про абсолютний рекорд, передає RFI.

Попередній рекорд був встановлений 11 травня, коли у Франції почали щеплювати незалежно від віку. Тоді на вакцинацію записалися вдвічі менше людей, ніж увечері 12 липня.

У 65% випадків на щеплення після звернення президента записалися люди молодше 35 років.

За даними МОЗ, до 12 липня повністю вакциновані були 51% жителів країни старше 18 років. Мінімум одну дозу вакцини отримали 66% дорослого населення. У віковій категорії від 65 років і старше повністю вакциновані 78% осіб, одну дозу отримали 84%.

Глава Doctolib додав, що під час телезвернення Еммануеля Макрона за кілька хвилин було зафіксовано близько семи мільйонів заходів на портал, який був змушений активувати систему списку очікування.

В середньому очікування між записом на вакцинацію і щепленням становить 11 днів. Це означає, що записані на першу дозу вакцини напередодні будуть повністю вакциновані до середини-кінця серпня. При цьому люди, які вже перехворіли ковід, вважаються повністю вакцинованими вже після однієї дози мРНК-вакцини.

Ввечері 12 липня Макрон заявив, що всім французьким медпрацівникам потрібно зробити щеплення від коронавірусу до 15 вересня. Він закликав усіх французів вакцинуватися якомога швидше.

Нагадаємо, влада Франції з 21 липня через ситуацію з поширенням коронавірусу запроваджує жорсткіші карантинні обмеження.

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