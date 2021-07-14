Іранська розвідка готувала на території США викрадення опозиційної активістки і журналістки, – Associated Press

Офіцер іранської розвідки та ще три ймовірних розвідники звинувачуються у змові з метою викрадення опозиційної активістки та журналістки з Ірану. Її планували примусово повернути в Тегеран, пише Associated Press.

В обвинувачувальному акті федерального суду Мангеттена йдеться, що змова була частиною більш масштабного плану із заманювання трьої людей з Канади і ще однієї людини з Великобританії до Ірану.

Особи ймовірних об'єктів, на яких готувався напад, не розголошуються, але Масіх Алінеджад з Брукліна підтвердила, що вона була серед них.

Масіх Алінеджад – іранська журналістка, письменниця та політична діячка. Працює на Voice of America. Відома своєю критикою іранської влади.

Фото: Twitter Масіх Алінеджад

"Я знаю, що така природа Ісламської Республіки, знаєте, викрадати людей, арештовувати їх, катувати, вбивати. Але я не могла повірити, що це може трапитися зі мною в Сполучених Штатах Америки", – заявила вона.

Місія Ірану при ООН не відповіла на запит про коментар.

Останніми роками Іран став більш агресивно захоплювати опозиційних журналістів і диссидентів за кордоном на тлі напруженості з ядерною угодою.В обвинувачувальному акті згадується про журналіста, який вимушено мігрував у Париж, якого пізніше арештували та стратили в Ірані. Також згадується член іранської бойової опозиції, родина якого стверджує, що його викрали в Дубаї в 2020 році.

Аліенджад виїхала з країни після скандальних президентських виборів 2009 року та репресій. Вона активно виступає на телебаченні з критикою Ірану, а у 2019 році отримала громадянство США.

У межах її кампаній "Біла середа" та "Моя прихована свобода" жінки в Ірану публічно знімали хіджаби, що карається там арештом і штрафами.

Журналістка стверджує, що влада рік тому повідомила, що за нею хтось стежить і фотографує її будинок. Відтоді вона жила під захистом уряду США.

Нагадаємо, що влада Ірану у 2011 році помістила під домашній арешт кандидатів на пост президента 2009 року Мехді Каррубі та Міра Хосейна Мусаві разом з його дружиною-активісткою Зарою Ранавард. Увесь цей час вони перебувають під домашнім арештом.