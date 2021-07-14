Іранська розвідка готувала на території США викрадення опозиційної активістки і журналістки, – Associated Press

Офіцер іранської розвідки та ще три ймовірних розвідники звинувачуються у змові з метою викрадення опозиційної активістки та журналістки з Ірану. Її планували примусово повернути в Тегеран, пише Associated Press.
В обвинувачувальному акті федерального суду Мангеттена йдеться, що змова була частиною більш масштабного плану із заманювання трьої людей з Канади і ще однієї людини з Великобританії до Ірану.
Особи ймовірних об'єктів, на яких готувався напад, не розголошуються, але Масіх Алінеджад з Брукліна підтвердила, що вона була серед них.
Масіх Алінеджад – іранська журналістка, письменниця та політична діячка. Працює на Voice of America. Відома своєю критикою іранської влади.
"Я знаю, що така природа Ісламської Республіки, знаєте, викрадати людей, арештовувати їх, катувати, вбивати. Але я не могла повірити, що це може трапитися зі мною в Сполучених Штатах Америки", – заявила вона.
Місія Ірану при ООН не відповіла на запит про коментар.
Останніми роками Іран став більш агресивно захоплювати опозиційних журналістів і диссидентів за кордоном на тлі напруженості з ядерною угодою.В обвинувачувальному акті згадується про журналіста, який вимушено мігрував у Париж, якого пізніше арештували та стратили в Ірані. Також згадується член іранської бойової опозиції, родина якого стверджує, що його викрали в Дубаї в 2020 році.
Аліенджад виїхала з країни після скандальних президентських виборів 2009 року та репресій. Вона активно виступає на телебаченні з критикою Ірану, а у 2019 році отримала громадянство США.
У межах її кампаній "Біла середа" та "Моя прихована свобода" жінки в Ірану публічно знімали хіджаби, що карається там арештом і штрафами.
Журналістка стверджує, що влада рік тому повідомила, що за нею хтось стежить і фотографує її будинок. Відтоді вона жила під захистом уряду США.
Нагадаємо, що влада Ірану у 2011 році помістила під домашній арешт кандидатів на пост президента 2009 року Мехді Каррубі та Міра Хосейна Мусаві разом з його дружиною-активісткою Зарою Ранавард. Увесь цей час вони перебувають під домашнім арештом.