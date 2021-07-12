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У США на тлі аномальної спеки почалися масштабні пожежі

Спека протримаєть до кінця тижня. 

У США на тлі аномальної спеки почалися масштабні пожежі
Фото: Cal OES Twitter

У шести штатах в США на тлі сильної спеки загорілися більш ніж 300 000 акрів (близько 120 000 га). Найбільша пожежа розгорілася в Орегоні і охопила близько 143,6 тисяч акрів, пише USA Today.

Влада сусідньої Каліфорнії попросила мешканців екстрено знизити споживання електроенергії, оскільки вогонь вивів з ладу лінії електропередач. Владі довелося евакуювати більше 3000 мешканців. 

За прогнозами метеорологів, спека, яка місцями перевищила 54 градуси за Цельсієм, не спаде до кінця тижня. 

"Поведінка загоряння, яку ми спостергіаємо, є однією з найбільш екстримальних, а рятувальники бачать умови, які вони не зустрічали ніколи раніше", - заявив командувач рятувальників Ел Лоусон.

Також пожежі охопили Каліфорнію на кордоні з Невадою. 

У п'ятницю температура в Долині смерті досягла 54 градусів за Цельсієм. Абсолютний рекорд у цій місцевості був зафіксований у 1913 році і склав 57 градусів. 

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