У США на тлі аномальної спеки почалися масштабні пожежі

У шести штатах в США на тлі сильної спеки загорілися більш ніж 300 000 акрів (близько 120 000 га). Найбільша пожежа розгорілася в Орегоні і охопила близько 143,6 тисяч акрів, пише USA Today.

Влада сусідньої Каліфорнії попросила мешканців екстрено знизити споживання електроенергії, оскільки вогонь вивів з ладу лінії електропередач. Владі довелося евакуювати більше 3000 мешканців.

За прогнозами метеорологів, спека, яка місцями перевищила 54 градуси за Цельсієм, не спаде до кінця тижня.

"Поведінка загоряння, яку ми спостергіаємо, є однією з найбільш екстримальних, а рятувальники бачать умови, які вони не зустрічали ніколи раніше", - заявив командувач рятувальників Ел Лоусон.

Також пожежі охопили Каліфорнію на кордоні з Невадою.

У п'ятницю температура в Долині смерті досягла 54 градусів за Цельсієм. Абсолютний рекорд у цій місцевості був зафіксований у 1913 році і склав 57 градусів.