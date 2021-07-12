Зеленський на зустрічі з главою ХДС: "Північний потік-2" є загрозою енергетичній безпеці ЄС

Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Німеччини зустрівся з прем’єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом. Сторони обговорили "Північний потік-2", російську агресію та євроінтеграцію України, повідомили в пресслужбі Офісу президента.

"Для України важливо, щоб наступний федеральний уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС щодо європейської інтеграції та членства України в НАТО", – зазначив він.

Президент нагадав, що більш ніж 60% українців підтримують вступ до Євросоюзу. Він також відзначив, що під час Революції Гідності українці продемонстрували відданість європейським цінностям і готовність їх відстоювати.

В Офісі президента додали, що окрему увагу співрозмовники приділили питанню "Північного потоку-2". Президент України наголосив, що його введення в експлуатацію становить пряму загрозу енергетичній безпеці країн ЄС.

Армін Лашет є кандидатом на посаду канцлера від блоку ХДС/ХСС, можливим наступником Меркель.

Президент Зеленський прибув з візитом до Німеччини 11 липня. Він планує зустрітися з канцлером Ангелою Меркель. Темами обговорення будуть двосторонні відносини та реалізація Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на сході України, процес реформ в Україні, економічні питання, а також відносини з Росією. Серед тем дискусії також питання будівництва "Північного потоку-2".