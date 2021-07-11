На виборчі дільниці прийшла вже третина виборців.

Фото: ЕРА/UPG Президент Молдови Майя Санду голосує на виборах

У дострокових виборах до парламенту Молдови станом на 16:00 вже взяло участь більше третини зареєстрованих виборців. Вибори вважаються такими, що відбулися.

Про це інформує ЦВК країни.

На виборчі дільниці прийшло понад 1 мільйон виборців. “Явка перевищила 1/3 від кількості виборців, зареєстрованих у виборчих списках, і, за цих умов, сьогоднішні вибори можна вважати дійсними”, – йдеться у повідомленні.

У Кишиневі явка налічує понад 210 тисяч виборців – або більше 30%. На дільницях, де голосують жителі лівобережжя, проголосувало щонайменше 23 тисячі осіб.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Виборчі дільниці у Молдові відкриті з 7:00 до 21:00 за місцевим часом. Перші попередні результати виборів оприлюднять близько опівночі.

Нагадаємо, у Молдові під час виборів оберуть 101 депутата парламенту на чотирирічний термін. Вибори проходять за звичною для Молдови пропорційною виборчою системою – за партійними списками в єдиному виборчому окрузі.

Інтрига виборів полягає в тому, чи зможе президент Майя Санду зміцнити свою владу – отримати парламентську більшість і сформувати уряд самостійно.

Санду підписала указ про розпуск парламенту і призначила дату дострокових виборів 28 квітня. Це стало можливим після того, як Конституційний суд Молдови визнав неконституційним введення надзвичайного стану.