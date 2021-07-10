У Франції штам "Дельта" становить понад 50% заражень ковідом

У Франції почав переважати штам коронавірусу "Дельта", виявлений в Індії.

Про це пише Європейська правда з посиланням на французькі ЗМІ.

Згідно з даними Агентства громадського здоров’я Франції, мутація L452R стала домінуючою і досягла 51,7% серед проаналізованих позитивних зразків.

Фахівці вважають, що поступово штам витіснить інші – так, як це вже сталося у Великобританії.

Штам поки нерівномірно присутній у різних регіонах. Так, у департаменті Сомми або Високих Альп він складає понад 83% з досліджених зразків, у департаменті Верхня Корсика – взагалі 100%.

Водночас у деяких департаментах у центрі та на південному заході мутацію зафіксували у 8% зразків і менше.

Раніше міністр охорони здоров’я Франції заявив, що приріст заражень коронавірусом в країні більше не знижується і є ризик нової хвилі епідемії вже з кінця липня.

У Німеччині штам "Дельта" досягнув 60% серед усіх заражень. Оскільки йдеться про дані двотижневої давності, в Інституті Роберта Коха припускають, що на цей час "Дельта" складає вже дві третини всіх заражень коронавірусом в країні.

Нагадаємо, український уряд у червні вніс зміни до карантинних норм для протидії поширенню коронавірусу штаму дельта.

Перші два випадки коронавірусу штаму дельта були виявлені 23 червня у Києві у прибулих з Росії.

Раніше Міністерство закордонних справ порадило громадянам України уникати поїздок в Росію, Індію, Великобританію і Португалію через значне поширення у цих країнах штаму коронавірусу B.1.617.2, відомого як дельта або "індійський".