За добу в Україні – 507 нових випадків коронавірусу

За добу п’ятницю, 9 липня в Україні зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 20.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

Госпіталізовано 364 особи, одужало – 809.

За добу протестовано методом ПЛР 18 520 осіб, методом ІФА – 8 452 і експрес-тестами – 13 225.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 240 753 особи, одужало – 2 176 919, летальних випадків – 52 592 і проведено ПЛР-тестувань – 11 020 262.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України не думає, що четверта хвиля коронавірусної хвороби буде катастрофічною і має бути останньою.