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МОЗ очікує на поставку 7 млн доз вакцини від коронавірусу у липні

Наразі МОЗ готується до потенційно можливого зростання захворюваності на коронавірус.

МОЗ очікує на поставку 7 млн доз вакцини від коронавірусу у липні
Фото: Lb.ua

Міністерство охорони здоров'я розраховує на поставку впродовж липня 7 млн доз вакцини проти COVID-19.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Впродовж липня ми очікуємо поставку ще близько 7 млн доз вакцини. Тому в принципі будемо робити все можливе, щоб наростити додаткові темпи", - сказав Ляшко.

Він уточнив, що за минулу добу в Україні зроблено майже 105 тисяч щеплень, і ця цифра не є межею спроможності української системи охорони здоров'я.

Міністр зауважив, що наразі МОЗ готується до потенційно можливого зростання захворюваності на коронавірус. Він також закликав громадян скористатися літнім періодом, коли рівень заворюваності низький, і пройти щеплення.

Нагадаємо, після майже мільйона введених доз вакцин від коронавірусу зафіксовано 1436 повідомлень про ускладнення внаслідок щеплення. Ця цифра складає менше ніж 1% від загальної кількості вакцинацій.

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