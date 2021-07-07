МОЗ ініціювало розслідування за фактом можливого продажу вакцини Pfizer

Міністерство охорони здоров’я ініціює розслідування за фактом можливого продажу вакцини виробництва Comirnaty/Pfizer-BioNTech в одній із приватних лікарень Києва.

Розслідування призначене за інформацією, наданою від представників ЗМІ, інформує пресслужба МОЗ.

"Держава гарантує захист від коронавірусної інфекції всім охочим, але через дефіцит вакцин у всьому світі надає доступ до імунізації поступово, відповідно до Дорожньої карти. Торгувати вакцинами сьогодні - значить наражати на смертельну небезпеку тих, кому мала дістатись саме ця доза препарату", - наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він додав, що МОЗ нарощує інфраструктуру і залучає приватні заклади та лікарів-ФОПів. Вони можуть сформувати пункти щеплень або мобільні бригади з імунізації від COVID-19 та вакцинувати громадян у різних регіонах України, уклавши контракти з НСЗУ. Відповідно до цього вони отримують ті чи інші види вакцин для роботи.

Вакцина AstraZeneca (Covishield, SKBio) та CoronaVac від Sinovac Biotech доступна у пунктах щеплень та центрах масової вакцинації. Їх також використовують мобільні бригади для щеплень визначених груп ризику та працівників критичної інфраструктури.

"Вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech доступна для імунізації лише силами мобільних бригад, нею також щеплюють певні групи ризику, освітян та організовані колективи, які зареєстрували свої заявки в контакт-центрі МОЗу", - наголошують у міністерстві.

"До вакцинації зараз прикуто багато уваги, але ми все одно отримали повідомлення про можливі зловживання із вакцинами. Дякуємо ЗМІ за пильність та інформування. Ми одразу ж відреагували та почали розбиратись в ситуації", - додав Ляшко.

При цьому у МОЗ не навели інших деталей.

Як повідомляли, в Україні з початку кампанії вакцинації зробили 3 092 168 щеплень, при цьому повністю імунізовані та отримали 2 дози - 955 607 осіб.