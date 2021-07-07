Чоловіку загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

На столичному Подолі правоохоронці затримали 35-річного Євгена Замятіна, який вчора, 6 липня, втік з-під варти.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Фото: Нацполіція

На пошуки зловмисника орієнтували весь особовий склад столичної поліції.

Під час відпрацювання території Подільського району правоохоронці отримали інформацію щодо можливого перебування втікача. Під час перевірки поліцейські встановили місцезнаходження правопорушника та затримали його.

Зараз із затриманим спілкуються слідчі. Досудове розслідування триває за двома статтями: ч. 4 ст. 154 (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) та ч. 1 ст. 393 (втеча з-під варти) Кримінального кодексу.

Чоловіку загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомляє "Київ оперативний", після втечі Замятін добу просидів у трубі будинку, а вночі намагався вилізти з даху, де і був затриманий.

Нагадаємо, у січні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає введення реєстру педофілів. Усі особи із цього реєстру будуть зобов'язані повідомляти правоохоронців про зміну місця проживання або роботи. Пункти про добровільну хімічну кастрацію з документа раніше вилучили.