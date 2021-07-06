Одного з посадовців поліції Запоріжжя викрили у вимаганні та отриманні хабарів.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Заступник начальника з превентивної діяльності одного з відділів райуправління поліції вимагав від місцевого мешканця 35 тис. гривень щомісяця в обмін на безперешкодне ведення підприємницької діяльності.
Після одержання другої частини грошей - 17 тис. гривень - 36-річного поліцейського затримали у службовому кабінеті.
Слідчі ДБР у місті Мелітополі, готують йому оголошення про підозру за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.
У разі доведення вини фігурантові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Нагадаємо, у травні правоохоронці затримали в Запоріжжі 17-річного хлопця у поліцейській формі, хотів допомогти "навести лад у місті".