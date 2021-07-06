В Каспійському морі стався вибух через пробудження грязьового вулкану
В Каспійському морі стався вибух через пробудження грязьового вулкану
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Позиція Макрона свідчить: Франція адекватно оцінює ситуацію, що склалася в Україні
Позиція Макрона свідчить: Франція адекватно оцінює ситуацію, що склалася в Україні
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
Шматок бетону з Берестейського мосту в Києві пробив вітрове скло "ГАЗелі" (оновлено)
Шматок бетону з Берестейського мосту в Києві пробив вітрове скло "ГАЗелі" (оновлено)
В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році
В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році
Причетних до інциденту з нардепом Брагарем патрульних та їхніх безпосередніх керівників відсторонили від виконання обов’язків
Причетних до інциденту з нардепом Брагарем патрульних та їхніх безпосередніх керівників відсторонили від виконання обов’язків
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Запоріжжі поліцейський вимагав у підприємця 35 тис. гривень "відкатів" щомісяця

Заступник начальника з превентивної діяльності був затриманий у власному кабінеті під час отримання 17 тис. гривень.

У Запоріжжі поліцейський вимагав у підприємця 35 тис. гривень "відкатів" щомісяця
Фото: npu.gov.ua

Одного з посадовців поліції Запоріжжя викрили у вимаганні та отриманні хабарів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Заступник начальника з превентивної діяльності одного з відділів райуправління поліції вимагав від місцевого мешканця 35 тис. гривень щомісяця в обмін на безперешкодне ведення підприємницької діяльності.

Після одержання другої частини грошей - 17 тис. гривень - 36-річного поліцейського затримали у службовому кабінеті.

Слідчі ДБР у місті Мелітополі, готують йому оголошення про підозру за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

У разі доведення вини фігурантові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, у травні правоохоронці затримали в Запоріжжі 17-річного хлопця у поліцейській формі, хотів допомогти "навести лад у місті".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також