Верховний Суд передав справу про вбивство журналіста Василя Сергієнка із Черкас до Києва

Верховний Суд на засіданні 6 липня ухвалив рішення передати справу про вбивство черкаського журналіста Василя Сергієнка до Дарницького райсуду Києва. До цього справу два роки слухали в Городищенському суді Черкаської області.

Клопотання про передачу справи подавали прокурор Офісу генеральної прокуратури Юлія Малашич та представник потерпілих адвокат Євгенія Закревська.

Клопотання прокурора Малашич вмотивоване тим, що зазначене провадження відповідно до ст.34 КПК підлягає направленню до Дарницького районного суду м. Києва за місцем проживання більшості учасників провадження.

У відповідь на клопотання прокурора до суду також надійшло клопотання адвоката обвинуваченого Володимира Романченка. Він заперечував щодо передачі провадження до іншого суду.

Верховний Суд задовольнив клопотання і прокурора, і представника потерпілих, посилався на ст.34 КПК, яка говорить про те, що "з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого, більшості потерпілих або свідків, а також у разі неможливості здійснювати відповідним судом правосуддя (зокрема, надзвичайні ситуації техногенного або природного характеру, епідемії, епізоотії, режим воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції)".

Справу Василя Сергієнка розглядають у судах шостий рік. Останні два роки справа слухалася Городищинським судом. Загалом з 2014 по 2020 було змінено 12 колегій суддів, справу перенаправляли шість разів.

Василь Сергієнко

4 квітня 2014 року журналіста й активіста Василя Сергієнка викрали з будинку в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області. Наступного ранку його знайшли замордованим у лісі. За словами рідних загиблого, Сергієнко розслідував земельні махінації, які вивели його на колишнього нардепа Геннадія Бобова.

У вбивстві Василя Сергієнка звинувачують Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка і Романа Недибалюка, а також Андрія Іносова і Валентина Завражина. Усі вони, за даними слідства, входили в злочинне угрупування з двох підрозділів, одне з яких мало викрасти Сергієнка, а інше - вбити його і закопати в лісі.