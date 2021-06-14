Верховний суд дозволив Ахметову не платити 1,1 млрд гривень "Укренерго"

Держкмпанії відмовили у стягнення 651 млн грн заборгованості за договором про надання послуг з передачі електричної енергії. Раніше ВС відмовив у стягненні 425,8 млн.

Верховний суд 8 червня відмовив у задоволенні касаційної скарги "Укренерго" і залишив без змін рішення Господарського суду та постанову Північного апеляційного суду, якими державній компанії відмовили в задоволенні позову до ТОВ "Д.Трейдінг" (кінцевий бенефіціар - Рінат Ахметов) про стягнення 651 млн грн заборгованості за договором про надання послуг з передачі електричної енергії.

ТОВ "Д.Трейдінг" зазначало, що при експорті не повинне оплачувати послугу з передачі електроенергії, оскільки це, на його думку, “суперечить умовам договору та вимогам чинного законодавства”, пише Finbalance з посиланням на судові матеріали

Згідно з висновками суддів, обов'язок платити тариф за передачу електроенергії було запроваджено постановою НКРЕКП №369, яка набула чинності 8 лютого 2020. Предметом спору є вимоги про стягнення вартості послуг за період липень 2019 року - січень 2020 року, тобто за період, що передує прийняттю постанови №360, а відповідно до статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі.

Суди також вирішили, що нарахування плати за послуги з передачі експортованих обсягів електроенергії порушує міжнародні зобов`язання України в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Раніше Верховний суд відмовився задовольнити касацію "Укренерго", в якій компанія наманалася стягнути з ДТЕК Західенерго 425,8 млн заборгованості, тож загальна сума складає близько 1,1 млрд гривень.

Нагадаємо, холдинг ДТЕК Ахметова, який є найбільшим експортером електроенергії, перестав платити тариф на передачу електроенергії при її експорті, посилаючись на те, що експортери в країнах ЄС не платять тариф на передачу, а Україна взяла на себе зобов'язання по синхронізації свого законодавства з ЄС. При цьому ДТЕК через суди намагається отримати право не платити держкомпанії борг