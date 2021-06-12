Зеленський підписав закон про нові правила кредитування жителів зони ООС

Закон скасовує заборону нараховувати пеню за кредитами, які вони брали після 1 травня 2021 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” для відновлення законних прав і свобод громадян щодо управління власним майном та отримання кредитних послуг”.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Закон скасовує заборону нараховувати пені та штрафи на основну суму заборгованості за кредитами, які брали після 1 травня 2021 року громадяни України, котрі проживають на території ООС (крім окремо визначених населених пунктів).

Також відповідні положення застосовуються до договорів, укладених після 1 травня або до яких після цієї дати за погодженням сторін вносилися зміни щодо продовження строків, зменшення розміру відсотків і штрафів.

"Тобто українці, які проживають у зоні проведення АТО/ООС і мають заборгованість за кредитами, взятими до травня цього року, і надалі мають право не платити пеню та штрафи на основну суму заборгованості", - пояснили в Офісі президента.

Окрім того, згідно з документом, скасовується заборона на звернення стягнення на заставне майно за кредитами, що оформлені після травня 2021 року під заставу нерухомості, яка належить громадянам і представникам малого й середнього бізнесу та розташована в зоні проведення АТО/ООС.

Таким чином залишиться в дії заборона виселяти громадян із житлових будинків, переданих в іпотеку за чинними кредитними договорами, навіть на підставі судового рішення про звернення стягнення на об’єкт іпотеки.

“Це гарантує збереження прав для людей, які мали або мають складне фінансове становище через проведення АТО/ООС, але водночас спростить доступ громадянам, котрі володіють нерухомістю в Луганській, Донецькій та частині Харківської області, до банківського кредитування, зокрема державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступна іпотека 7%» на рівних умовах з усіма громадянами України”, – йдеться у повідомленні.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Зазначимо, Верховна Рада ухвалила Закон 19 травня 2021 року.

Нагадаємо, у березні Верховна Рада підтримала закон, який посилює захист боржників за споживчими кредитами та вводить етичні норми для колекторів.