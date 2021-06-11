WSJ: Amazon загрожує штраф у $425 млн

Американська компанія Amazon може бути оштрафована на 425 млн доларів за порушення європейського регламенту про захист даних Євросоюзу (GDPR).

За даними джерел The Wall Street Journal, таке покарання запропонувала Комісія із захисту персональних даних (CNPD) Люксембурга, де знаходиться європейська штаб-квартира Amazon.

Порушення стосуються збору та використання персональних даних, але подробиці конкретних звинувачень проти Amazon поки що невідомі. Ні в Amazon, ні в CNPD інформацію про розслідування не коментують.

Перш ніж проєкт рішення стане остаточним, його потрібно узгодити з іншими регуляторами в області конфіденційності даних ЄС, куди входить 27 країн. Цей процес може затягнутися на місяці, а підсумкова сума штрафу може помітно відрізнятися від тієї, що пропонує люксембурзький регулятор.

Штраф, запропонований CNPD, складає приблизно 2% від чистого прибутку Amazon, що становив 21,3 млрд доларів у 2020 році, і 0,1% від виручки компанії (386 млрд доларів). Згідно з положеннями GDPR регулятори можуть штрафувати компанії на суму до 4% від річної виручки.

Нагадаємо, що кілька місяців тому Amazon виграв апеляцію в європейському суді на рішення від 2017 року, яке зобов'язувало її сплатити 250 млн євро податку в Люксембурзі.