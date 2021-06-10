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Рівень вакцинації в Європі недостатній для запобігання повторному спалаху ковіду, - ВООЗ

"В ЄС знижується загальна кількість інфікованих, госпіталізованих і померлих, але не варто передчасно знімати обмежувальні заходи".

Рівень вакцинації в Європі недостатній для запобігання повторному спалаху ковіду, - ВООЗ
Фото: EPA/UPG

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що рівень вакцинації проти коронавірусу в Європі недостатній для запобігання повторному поширенню захворювання.

Про це заявив на пресконференції директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге, передає "Інтерфакс-Україна".

"Охоплення вакцинацією недостатнє для захисту регіону від нового спалаху", - сказав він.

Клюге зазначив, що в ЄС знижується загальна кількість інфікованих, госпіталізованих і померлих, але не варто передчасно знімати обмежувальні заходи, як це було зроблено влітку 2020 року.

"Упродовж минулого літа кількість хворих поступово зростала серед молодших вікових груп, потім серед старших вікових груп, що призвело до руйнівного спалаху, карантинів і смерті людей восени та взимку", - пояснив Клюге.

Нагадаємо, на початку червня ВООЗ заявила про загрозу зриву реалізації програми COVAX через брак доз вакцин проти COVID-19.

Раніше ВООЗ виступила проти "паспортів вакцинації". В організації зазначили, що вимагати щеплення у людей, які не можуть його зробити, несправедливо.

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