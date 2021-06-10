Посли країн G7 привітали призначення нового голови правління ПриватБанку

На цьому завершується професійний процес відбору.

Посли країн "Великої сімки" привітали призначення Герхарда Бьоша із затвердженням Національним банком на посаді нового голови правління ПриватБанку. Про це йдеться на сторінці G7AmbReformUA в Twitter.

"На цьому завершується конкурентний і професійний процес відбору, проведений наглядовою радою для найбільшого державного банку в Україні", - йдеться у повідомленні.

Посли додали, що якість процесу відбору, зокрема стійкість до зовнішнього тиску, свідчить про переваги належного корпоративного управління.

"І ми повторюємо свій заклик до якомога скорішого прийняття комплексного законодавства щодо вдосконалення корпоративного управління держпідприємствами", - зазначили в заяві.

Нагадаємо, що наприкінці травня Наглядова рада державного ПриватБанку призначила Герхарда Бьоша новим головою правління фінустанови.

У період з 1993 по 2004 роки працював на керівних посадах в банківських установах.

У 2004-2006 роках обіймав посаду голови департаменту світового казначейства та ринків в Райффайзен Центральбанк.

З березня 2006 року призначений на посаду заступника голови правління, а з листопада 2010 року став першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль.