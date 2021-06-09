Франція відкриється для вакцинованих українців. Але не всіх
Франція відкриється для вакцинованих українців. Але не всіх
У Росії можуть посадити до в'язниці за носіння нової форми збірної України
У Росії можуть посадити до в'язниці за носіння нової форми збірної України
У Держдепі США пояснили відмову від санкцій проти Nord Stream 2
У Держдепі США пояснили відмову від санкцій проти Nord Stream 2
Три вопроса для суда: кто, где и чем сбил МН17?
Три вопроса для суда: кто, где и чем сбил МН17?
Померла начальник відділу внутрішніх комунікацій "Нафтогазу" Ганна Гончарик
Померла начальник відділу внутрішніх комунікацій "Нафтогазу" Ганна Гончарик
В Офісі президента виправили деталі переговорів Зеленського та Байдена (оновлено)
В Офісі президента виправили деталі переговорів Зеленського та Байдена (оновлено)
Макрон отримав ляпаса під час спілкування з громадянами (оновлено)
Макрон отримав ляпаса під час спілкування з громадянами (оновлено)
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
ГоловнаПолітика

Міністр Чернишов прокоментував заяву послів G7 щодо децентралізації

Посли відзначили успіх України в об'єднані територіальних громад. 

Міністр Чернишов прокоментував заяву послів G7 щодо децентралізації
Олексій Чернишов
Фото: Пресслужбі Мінрегіон

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов прокоментував заяву послів "Групи семи" щодо успіху в децентралізації.

У своїй заяві посли відзначили успіх України в об'єднані територіальних громад і вказали, що це є пркиладом її спроможності реалізовувати реформи, необхідні не тільки для ефективного врядування, а й для процвітання і стабільності, повідомили у пресслужбі Мінгрегіон

"Така висока оцінка Послів країн “Великої сімки” свідчить, що Україна вибрала вірний шлях і ним треба рухатися далі — до успішного завершення реформи децентралізації. Зараз перед нами стоять важливі завдання. Найголовніше – це зміни до Конституції та нова редакція Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”. Ці зміни мають кінцево закріпити перехід до децентралізованої моделі держави, створити тверду фінансову основу для ефективного розвитку територіальних громад, допомогти переформувати місцеві державні адміністрації в префектури, які будуть здійснювати здебільшого державні, а не самоврядні функції тощо", – наголосив міністр. 

Як зазначив заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода, одним із найважчих завдань для завершення реформи децентралізації є внесення змін до Конституції. 

"Від цього залежить більшість наших подальших кроків. Сподіваюся, що найближчим часом буде оприлюднений новий текст змін до Основного закону. Їхнє широке обговорення триває вже понад рік. Учасникам дискусій за цей час вдалося досягти консенсусу з більшості питань", – зауважив В’ячеслав Негода. 

У спільній заяві послів країн G7 йдеться, що для забезпечення незворотності реформ Україна має здійснити законодавчі й конституційні зміни, узгоджені з органами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими сторонами. Згідно з положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування, ці зміни мають містити:

  • визначення обсягів повноважень місцевого самоврядування, що передбачають управління значною частиною справ громади та чітке розмежування повноважень і відповідальності між різними рівнями;
  • забезпечення пропорційності та законності нагляду за місцевим самоврядуванням з боку центральних органів влади;
  • оснащення органів місцевого самоврядування відповідним законодавчим інструментарієм для гарантування його повноважень;
  • надання громадам правового статусу юридичної особи для прозорості та гарантованості їхньої діяльності, а також для унеможливлення корупції;
  • забезпечення органів місцевого самоврядування належними фінансами та стабільній основі, уникаючи необґрунтованих фінансових рішень.

Нагадаємо, що за результатами щорічного всеукраїнського соціологічного дослідження "Децентралізація та реформа місцевого самоврядування" 81% громадян, які добре обізнані про реформу, вважають, що Україні потрібна децентралізація. 59% українців або відчули покращення від реформи, або очікують на нього. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також