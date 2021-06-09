Міністр Чернишов прокоментував заяву послів G7 щодо децентралізації

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов прокоментував заяву послів "Групи семи" щодо успіху в децентралізації.

У своїй заяві посли відзначили успіх України в об'єднані територіальних громад і вказали, що це є пркиладом її спроможності реалізовувати реформи, необхідні не тільки для ефективного врядування, а й для процвітання і стабільності, повідомили у пресслужбі Мінгрегіон.

"Така висока оцінка Послів країн “Великої сімки” свідчить, що Україна вибрала вірний шлях і ним треба рухатися далі — до успішного завершення реформи децентралізації. Зараз перед нами стоять важливі завдання. Найголовніше – це зміни до Конституції та нова редакція Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”. Ці зміни мають кінцево закріпити перехід до децентралізованої моделі держави, створити тверду фінансову основу для ефективного розвитку територіальних громад, допомогти переформувати місцеві державні адміністрації в префектури, які будуть здійснювати здебільшого державні, а не самоврядні функції тощо", – наголосив міністр.

Заява Послів G7 щодо консолідації успіхів України у сфері реформи децентралізації 👇 pic.twitter.com/owd4H08CzM — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 9, 2021

Як зазначив заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода, одним із найважчих завдань для завершення реформи децентралізації є внесення змін до Конституції.

"Від цього залежить більшість наших подальших кроків. Сподіваюся, що найближчим часом буде оприлюднений новий текст змін до Основного закону. Їхнє широке обговорення триває вже понад рік. Учасникам дискусій за цей час вдалося досягти консенсусу з більшості питань", – зауважив В’ячеслав Негода.

У спільній заяві послів країн G7 йдеться, що для забезпечення незворотності реформ Україна має здійснити законодавчі й конституційні зміни, узгоджені з органами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими сторонами. Згідно з положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування, ці зміни мають містити:

визначення обсягів повноважень місцевого самоврядування, що передбачають управління значною частиною справ громади та чітке розмежування повноважень і відповідальності між різними рівнями;

забезпечення пропорційності та законності нагляду за місцевим самоврядуванням з боку центральних органів влади;

оснащення органів місцевого самоврядування відповідним законодавчим інструментарієм для гарантування його повноважень;

надання громадам правового статусу юридичної особи для прозорості та гарантованості їхньої діяльності, а також для унеможливлення корупції;

забезпечення органів місцевого самоврядування належними фінансами та стабільній основі, уникаючи необґрунтованих фінансових рішень.

Нагадаємо, що за результатами щорічного всеукраїнського соціологічного дослідження "Децентралізація та реформа місцевого самоврядування" 81% громадян, які добре обізнані про реформу, вважають, що Україні потрібна децентралізація. 59% українців або відчули покращення від реформи, або очікують на нього.