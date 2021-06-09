800 млн грн з "ковідного фонду" хочуть виділити на доплати структурам МВС, — Інна Совсун

Таке питання буде виноситись сьогодні на додаткове засідання уряду.

На доплати працівникам структур Міністерства внутрішніх справ пропонують виділити 800 млн гривень з «ковідного фонду». Таке питання буде виноситись сьогодні на додаткове засідання уряду о 15.00. Про це повідомила народна депутатка «Голосу» Інна Совсун.

«Рівно стільки, скільки ми разом з колегами з профільного комітету охорони здоров’я вже понад місяць намагаємось вибити з бюджету, щоб встановити кисневі станції для всіх опорних ковідних лікарень України. Але для уряду витрати на кисень з ковідного фонду — не пріоритетні, а от на доплати поліцейським — якраз те, що треба. Найбільше збираються віддати на доплати Нацполіції — 573 млн грн», — заявила Совсун.

Вона нагадала, що минулого разу аудит виявив у Міністерстві внутрішніх справ порушень на 26,5 млн грн. Гроші з «ковідного фонду» так само пішли на доплати в лікарні МВС, де не було пацієнтів з пневмонією чи навіть з підозрою на COVID-19.

Працівникам призначили доплати за час перебування у відпустці, на лікарняному, на навчанні. Прикордонники та поліція отримували гроші без підтвердження фактів забезпечення правопорядку в умовах безпосереднього контакту з населенням, повідомила нардепка.

«Попередній транш МВС успішно «засвоїло», давайте виділимо ще 800 млн грн зверху. Я сподіваюся, у членів уряду не підніметься рука проголосувати за це ганебне рішення. І вони нарешті підтримають закупівлю і встановлення в лікарнях кисневих станцій», — додала Інна Совсун.