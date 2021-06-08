Аудит "ковідного фонду" на потреби МВС виявив порушень на 26,5 млн гривень

Із них більше 10 мільйонів вважаються втратами.

Держаудитслужба під час перевірки витрат Спеціального фонду по боротьбі з коронавірусом за 2020 рік на потреби Міністерства внутрішніх справ виявила порушень і проблемних питань на суму 26,5 млн гривень. Із них усунено порушення на 6,6 млн гривень, а 10,3 млн вважаються втратами.

Такі дані зазначені у звіті Держаудитслужби, підготовленому для Міжнародного валютного фонду, пише StateWatch.

Фото: statewatch.org.ua Аудит

Об’єктами аудиту стали територіальні органи МВС, Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ДСНС. Вони протягом минулого року отримали доплати 4,7 млрд гривень. З отриманих коштів МВС не витратило лише 6 млн гривень, показавши найбільшу результативність та швидкість з витрачання коштів COVID-фонду.

Лідером за чисельністю працівників, які отримали доплати, та за середнім розміром виплат на одного працівника є Національна поліція України. Доплати отримали 93 422 працівники, середній розмір виплати на одну особу становить 32 333 грн.

Серед основних порушень аудитори виокремили:

Територіальними органами МВС здійснювались доплати на суму 7,7 млн грн до заробітних плат медичним та іншим працівникам за рахунок коштів COVID-фонду за відсутності в закладах охорони здоров’я МВС хворих з пневмоніями та осіб з підозрою або діагностованим COVID-19.

Окремі заклади охорони здоров’я МВС здійснювали виплати на суму 2,1 млн грн за відсутності підтвердження безпосередньої зайнятості працівників на роботах з ліквідації ковіду.

Низка закладів охорони здоров’я МВС встановила доплати до зарплати медичним та іншим працівникам за час перебування у відпустці, на лікарняному, навчанні тощо на суму 0,3 млн грн.

Встановлено низку фактів нарахування та виплати додаткової доплати до грошового забезпечення військовослужбовцям за час перебування у відпустці, на лікарняному, навчанні тощо, що призвело до втрат 3 млн грн.

Окремі територіальні органи Нацполіції та Держприкордонслужби за відсутності підтвердження фактів забезпечення правопорядку і безпеки в умовах безпосереднього контакту з населенням та через подання керівниками цих органів недостовірної інформації, нарахували та виплатили додаткові доплати у завищеному розмірі на суму 3,6 млн грн.

Допущено випадки виплати додаткової доплати військовослужбовцям без урахування пропорційності часу, в який вони забезпечували порядок та безпеку громадян у умовах безпосереднього контакту з населенням на суму 1,5 млн грн.

Фото: Statewatch.org.ua

Фото: Statewatch.org.ua

Фото: Statewatch.org.ua

"Аудитори провели велику роботу, поряд з тим у звітах для МВФ не проаналізована основна аномалія витрат з COVID-фонду, а саме: виплати на поліцію під час боротьби з пандемією за загальним обсягом були не набагато менше, ніж виплати медичному персоналу, і часто платилися швидше та ефективніше, ніж медикам, які рятували пацієнтів", - вважають у StateWatch.

Нагадаємо, у квітні 2020 в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. Спочатку його обсяг планувався на рівні 64,7 млрд гривень. Ці кошти планували направляти на першочергові та пріоритетні напрямки протидії поширенню коронавірусу. Однак у червні Верховна Рада проголосувала за зміни в держбюджет, дозволивши таким чином витрачати кошти з коронавірусного фонду на ремонт доріг.

У липні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів розподілив усі 66 млрд гривень Фонду боротьби з COVID-19. 35 млрд із цієї суми використають для реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг.

11 листопада Кабінет міністрів перенаправив гроші, які мали йти на будівництво доріг, на потреби боротьби з коронавірусом.

Державна аудиторська служба України за підсумками перевірки використання коштів Спеціального фонду по боротьбі з коронавірусом у 2020 році виявила фінансові порушення на суму 406,8 млн грн, які призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 114,4 млн грн.