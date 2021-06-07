Кабмін пом’якшив карантинні обмеження

Кабінет міністрів ухвалив рішення про пом’якшення карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Відповідна постанова №583 від 2 червня оприлюднена на Урядовому порталі.

Документ, серед іншого, дозволяє проведення масових заходів, зокрема у розважальних закладах та закладах громадського харчування, якщо у приміщенні перебуває не більше 1 людини на 4 кв. метр площі будівлі, території або наповненістю залів понад дві третини місць (при заповненні двох рядів відвідувачами і одним пустим рядом).

Обмеження не застосовують,якщо у всіх його учасників і організаторів заходу є негативний результат тесту на ковід методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену, проведеного не більше ніж за 72 години до проведення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Дозволяється також прийом відвідувачів в кінотеатрах, інших установах культури з наповненістю залів не більше двох третин місць.

Крім того, "зелений" рівень епідеміологічної небезпеки буде встановлюватися, якщо кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів - менше 75, коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестування на антиген менш 4%, кількість тестувань методом ПЛР або експрес-тестування протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - понад 300 і на всій території України немає регіонів з встановленим "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, у неділю, 6 червня коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом менше 4% зафіксовано в 11 областях України.