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102 випадки ковіду зафіскували у столиці за добу

Помер один киянин.

У Києві за минулу добу, 5 червня зафіксували 102 хворих на коронавірус. Померла 1 людина.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському районі – 34, у Святошинському – 18 та в Дарницькому районі – 10 випадків.

Захворіли: 54 жінки віком від 29 до 89 років та 48 чоловіків віком від 19 до 93 років.

До лікарень столиці госпіталізували 20 хворих на коронавірус, а також 58 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 2296 людей. Загалом коронавірус подолалв 185 051 мешканець столиці.

“Усього за період пандемії в місті 5127 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 209 038”, – додав Кличко.

Нагадаємо, за суботу, 5 червня в Україні було зафіксовано 937 нових випадків коронавірусу. Летальних випадків – 42. Також за минулу добу госпіталізовано 994 особи і одужало 4 516 осіб. На Закарпатті нових випадків не виявлено.

До показників “зеленої” зони карантину наближаються 11 регіонів України.

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